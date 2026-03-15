岡田准一がMCを務める日本テレビ系クイズバラエティ特番『THE FLOOR』(28日19:00〜)の挑戦者第1弾として、12人が発表された。優勝賞金1000万円を懸け、総勢32人の芸能人が陣地を奪い合う前代未聞のクイズバトルが日本で幕を開ける。『THE FLOOR』挑戦者第1弾12人この番組は世界各国で制作されている人気フォーマットで、巨大LEDフロア上で展開される陣取りクイズバトルが特徴。挑戦者たちは自ら選んだ得意ジャンルを武器に、1対1の