佐久間大介(Snow Man)と日村勇紀(バナナマン)がMCを務める日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)では、14日の放送で「無印良品」を特集し、人気商品の魅力を深掘りした。(左から)佐久間大介、日村勇紀○過去最高の売り上げを記録今回のテーマは、日本だけでなく世界28の国と地域で1400店舗以上を展開する人気ブランド「無印良品」。昨年は過去最高の売り上げを記録し、冷凍食品やコス