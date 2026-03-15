¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/03/15¡ÛÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦BS4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè10ÏÃ¤¬3·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¿®Ä¹¤ÎËåÌò½÷Í¥¡¢¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ø¥¢¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¢¡ÃçÌîÂÀ²ì¼ç±éÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡¢¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë­¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡¢Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯