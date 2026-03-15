タンパク質不足が眠りの質を左右する タンパク質に含まれる必須アミノ酸の一つに、睡眠と深く関わる「トリプトファン」という物質があります。 トリプトファンは、体内に取り込まれると「セロトニン」という物質に変換されます。セロトニンは、心を落ち着かせたり、気分を安定させたりする働きがあり、日中の活動や覚醒状態を支える重要な役割を担っています。そして、このセロトニンは、夜になると睡眠を促すホルモンである