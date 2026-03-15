気がついていないだけであなたも外反母趾かも!? セルフチェックで足の健康診断 定期的に身体の健康診断をするように、すべての方が足の健康診断もするべきです。足や脚に何かしら問題を抱えている方はもちろん、痛みや症状がない方も、一度足をチェックしてみるといいでしょう。なぜなら、実際にチェックしてみて、はじめてわかることがあるからです。 例えば、血圧だって高血圧で症状が出るのはよほど進行してから。多くの