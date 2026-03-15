フェンシングの全国大会で優勝し、世代別の日本代表に選ばれたスーパー小学生が佐賀県にいます。家族の絆で、世界を目指します。 ■小学6年生・野方莉希さん「次の国際大会でも、練習してきた成果を出してシンガポールで優勝してきます。」佐賀県庁を訪れたのは、佐賀市の小学6年生、野方莉希（らいき）さん（12）です。去年開催されたフェンシングの全国大会での優勝と世界大会への出場を、知事に報告しまし