町田の黒田剛監督（c）SANKEI 明治安田J1百年構想リーグ地域リーグ第6節が3月14日に行われ、町田ゼルビアがFWテデ・イェンギのリーグ戦初ゴールで柏レイソルに1-0で勝利。 1試合消化が少ないながらも勝ち点を12に伸ばしてEASTの2位に浮上した。 町田がAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）で8強入りを決めた勢いもそのままに、素早い出足と連係で相手にプレッシャーをかけ、ボ&#