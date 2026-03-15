阪神、日本ハムでプレーした江越大賀氏が１１日付で自身のＳＮＳを更新。救命講習を受けたことを報告した。「先日普通救命講習会に参加してきました心肺蘇生法、ＡＥＤの使い方をしっかり学んできました！」と投稿し、普通救命講習の修了証を持った写真を公開。続けて「もちろん何もなく平和な日常が一番ですが、もしもの時に備えて準備は大切ですね資格取得の為に受講しましたが、資格関係なく受講してよかったと思える講