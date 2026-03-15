＜大相撲三月場所＞◇七日目◇14日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】錣山部屋の伝統を体現する驚異の“美四股”まるで重力を感じさせないかのように、高々とまっすぐに上がった足に館内が息を呑んだ。幕内の人気力士を数多く輩出してきた名門部屋の伝統を継承する、驚異の柔軟性を誇る若手力士の芸術的とも言える美しい四股に「すごい上がる」「さすが錣山部屋」「とてもキレイだね」と驚嘆の声が上がった。序二段九十枚目・