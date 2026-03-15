イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡をめぐり、アメリカのトランプ大統領は石油タンカーの安全な航行を確保するため、日本を含む複数の国が艦船を派遣することに期待を表明しました。トランプ大統領は14日、ホルムズ海峡での安全な航行を確保するため、「アメリカ軍と連携し封鎖の影響を受けている国々が艦船を派遣するだろう」とSNSに投稿しました。そのうえで、日本やイギリス、フランス、中国、韓国を名指しし、「これらの