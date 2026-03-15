お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が14日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に相方の富澤たけし（51）とともに生出演。明石家さんまのゴルフの特別ルールを明かした。この日のゲストはゴルフのベストスコアが76の蛍原徹。伊達は「マリガンは使わないですか？」と蛍原に投げかけた。「マリガン」とは特に朝一番のティーショットなど、ミスした1打目を無罰でやり直せ