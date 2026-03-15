横浜・関内駅前に2026年3月19日（木）、DeNAが手掛ける国内最大級の没入型（イマーシブ）体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」がグランドオープンします。旧横浜市庁舎跡地の再開発プロジェクト「BASEGATE横浜関内」の中核をなす本施設は、約4,200平方メートルの広大な空間に、日本最大級のLEDトンネルや最新AI技術を導入しています。クリーチャーデザイナー山村れぇ氏による幻想的な世界観はもちろん、映像の中の生き物