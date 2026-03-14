「リンパ浮腫」は手足が膨らんでしまうという見た目だけの問題ではなく、日常生活にもさまざまな制限をきたします。ですが、リンパ浮腫に対する具体的な解決策が分からないという方も多いのではないでしょうか？ そこで今回は医師の長西 裕樹先生（NACSクリニック リンパ浮腫センター北横浜院長）にリンパ浮腫の日常でできるケア方法についてお聞きしました。 医師が解説！ リンパ浮腫ケアとなる日常生活習慣とは？ 編集