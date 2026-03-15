セリエA 25/26の第29節 ウディネーゼとユベントスの試合が、3月15日04:45にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。 ウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、アーサー・アッタ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはケナン・ユルディズ（FW）、ジェレミー・ボガ（MF）、ウェストン・マッケニ