プロ・リーグ 25/26の第29節 ウェステルローとクラブ・ブリュージュの試合が、3月15日04:45にヘット・カイピエにて行われた。 ウェステルローは坂本 一彩（FW）、shunsuke saito（MF）、木村 誠二（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）らが先発に名を