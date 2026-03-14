介護が必要になっても、必要な支援につながらず、暮らしが立ち行かなくなることがあります。入院からの退院が急に決まった、家族の体調が崩れた、希望するサービスが満員だったなど、きっかけはさまざまです。制度があっても利用できなければ生活は守れません。介護難民という言葉は、このような支援の空白に落ち込む状態を指すことが多く、誰の家庭にも起こりえます。この記事では、介護難民の意味と現状、社会問題となる背