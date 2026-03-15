プレミアリーグ 25/26の第30節 ウェストハムとマンチェスター・シティーの試合が、3月15日05:00にロンドン・スタジアムにて行われた。 ウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、パブロ（FW）、ジャロッド・ボーウェン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、オマ