エールディヴィジ 25/26の第27節 アヤックスとスパルタの試合が、3月15日05:00にヨハン・クライフ・アレナにて行われた。 アヤックスは冨安 健洋（DF）、ミカ・ゴドツ（FW）、ドン・コナデュ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、フィト・ファンクローイ（MF）らが先発に名を連ねた。 19分に試合が動く。スパル