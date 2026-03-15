書評家の東えりかさんの夫・保雄さんは、原発不明がんという希少がんを患った。治療は困難を極め、やがて治療中止を告げられる。病院での緩和ケアも選べたが、夫が望んだのは「自宅に帰る」ことだった。しかし、在宅介護を担うのは女性ひとり。体位を変えるだけでもたいへんな苦労だ。そんな東さんを支えたのは、訪問看護師たちの尽力とそこで教わった介護の知恵だった。※本稿は、東えりか『見えない死神 原発不明がん、百六十日