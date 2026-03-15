国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界遺産センターのラザール・エルンドゥ・アソモ所長は3月13日、米国、イスラエル、イランの間の紛争が中東および地中海地域の約18カ国に波及し、これらの地域に存在する125件の世界遺産と325カ所の登録候補地に影響を及ぼしていると発表しました。現在の軍事行動により世界遺産の約10％が影響を受けたり、破壊されたりする可能性があるとのことです。現段階での情報によると、イラン国内の世界