渡辺元智監督が率いる横浜との準決勝は1998年（平10）8月21日に行われた。甲子園は大観衆で埋まっていた。準々決勝のPL学園戦で延長17回を投げ抜いた松坂大輔（本紙評論家）は「4番・左翼」でのスタメン。右腕にテーピングをしたままだった。「甲子園で松坂を打つために猛練習をしてきたのにな」とガッカリする気持ちもあったが、エースが投げないとなれば、明徳義塾の勝機はグッと高くなる。先制して、左腕エース寺本四郎（元