タイ・バンコクの金行で金のネックレスを手にする店員＝2026年1月（共同）世界的な金価格の高騰が続く中、タイで金製品を専門に売買する取引店「金行」に異変が起きている。タイなど東南アジアの多くの国で貯蓄代わりに現金で金製品を買い、必要に応じて換金する習慣が根付く。金行はタイで約1万店に上り、大手は連日活況で新規参入も増える一方、在庫を売却して廃業する小規模店も出てきているという。（共同通信バンコク支局＝