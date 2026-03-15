2週連続のF1™︎が3月14日、中国・上海インターナショナル・サーキットで開幕。オーストラリアでの開幕戦を経て、各チームの実力がこの中国グランプリでより明確になるだろう。第2戦は今季初のスプリント・フォーマット。スプリントは開幕戦勝者ジョージ・ラッセル（メルセデス）が、フェラーリ2台との攻防を制してポールトゥウィン。グランプリ予選も、オーストラリアグランプリと中国グランプリスプリントを制したメ