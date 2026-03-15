5月31日をもって活動終了する「嵐」の二宮和也（42）が14日、Xを更新。ラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」2日目公演を終え、嵐のメンバーを絶賛した。13日、ラストツアーの初日が北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で開幕。二宮は同日、開演時間となる午後6時の16分前にあたる午後5時44分にポスト。「じゃあ行ってきます！」とつづった。そして終演後とみられる午後10時6分に「ただいま！」と