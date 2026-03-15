◆ レジェンド左腕が正真正銘の引退へ ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝進出を果たした米国代表は現地時間14日、クレイトン・カーショー投手（37）に代わってジェフ・ホフマン投手（33）がチームに合流することを発表した。MLB通算223勝、サイ・ヤング賞3度の実績を誇るカーショーは今大会限定で現役復帰。2023年の前回大会でも代表メンバーに内定していたが、保険の問題により出場辞退を余儀なくされた。念願