本塁打や大量得点を練習試合、オープン戦から見たいと思うロッテファンは多いだろうが、“1つ先、2つ先を狙った走塁”、“足を使った攻撃”といった攻撃の形が見えていて、今季の攻撃に期待が持てる。ロッテが2年連続2位に入った時は、四球で出塁しバントや進塁打で走者を進め、1本の安打で得点、“1つ先を狙った走塁”で一、三塁、一塁から長駆ホームインといった相手の嫌がるような攻撃で得点を奪い、そのリードを投手陣が守