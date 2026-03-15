杉谷拳士氏が準々決勝を取材まさかの事態に巻き込まれた。元日本ハムの内野手で、米動画配信大手「Netflix」のナビゲーターを務める杉谷拳士氏が13日（日本時間14日）、米マイアミで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝、ドミニカ共和国ー韓国戦を取材後での“事件”を報告している。同カードを取材をしたと思われる杉谷氏は試合中に自身の公式X（旧ツイッター）を投稿。「試合中にパレード遭遇ト