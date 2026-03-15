筆者の話です。推しキャラのグッズショップで、私の隣にいた外国人カップルの青年のバッグが棚に引っかかり、シールが床に散乱します。それに気づかず去っていく青年と、必死に拾う青年の彼女らしき女性。その姿を見た私が取った行動とは。 推しグッズを求めて ある休日の午後。 私はずっと追いかけていた推しキャラクターの期間限定ショップへと足を運びました。 店内には色鮮やかなグッズが所狭しと並び、ファ