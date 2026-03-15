10-0の7回コールドで韓国下すワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が13日（日本時間14日）に米マイアミで行われ、ドミニカ共和国が10-0で韓国を7回コールドで下し、準決勝に進出した。大興奮のドミニカ・ファンが試合後、日本語をまじえたチャントを飛ばすと日本人ファンも反応した。ドミニカ共和国の超重量打線が火を噴いた。2回に3点、4回に4点を奪って序盤で大量リードすると、7回2死一、三塁からウェルズ