【セブン-イレブン】で3月3日より始まったのは、Z世代を中心に人気を集める「エスターバニー」とのコラボキャンペーン。今回のコラボの注目ポイントは、描きおろしデザインのパッケージを使ったコラボスイーツだけでなく、シル活をさらに盛り上げるオリジナルアイテムが複数登場している点です。そこで今回は、争奪戦必至な可愛すぎる「シール帳」を紹介します。 持っているだけで気分が上が