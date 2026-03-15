わずか3時間で建てられる、軽くて強いインスタントハウス。災害大国ニッポンの被災地を変えようとしています。 【写真を見る】数時間で建つ“簡易住宅” インスタントハウスがさらに進化 ｢ホームベーカリーみたいに箱の中で膨らませる｣ 軽い･安い･部品が少ない 開発のキッカケは東日本大震災。あれから15年。さらなる進化の現場に潜入しました。 冬は暖かく 夏は涼しい｢インスタントハウス」 円柱と円錐を重