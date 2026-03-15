猫ちゃんにおける“クラッキング”は一流のハンターになるための基礎カリキュラム。小刻みにあごを震わせ、狩猟本能を奏でるのです。キュートなクラッキングを披露する子猫を捉えた動画は1.8万再生を達成するとともに、「クラッキング可愛い！」「ほっこりする姿を見せてくれてありがとう」との声が寄せられています。 【動画：元気いっぱい遊ぶ保護子猫→お膝の上で仰向けになると…『可愛すぎる瞬間』】 キジ白子