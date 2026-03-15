日本代表の伊藤大海、佐藤輝明の大リーグ挑戦を予測ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を戦う。これに先立って、米国のメディアは来オフに大リーグ挑戦する侍戦士を予想した。米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は14日、「ヒロミ・イトウ、テルアキ・サトウは来オフにポスティングが予想される」とい