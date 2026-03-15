WBC準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ベネズエラとの準々決勝を戦う。ナインは試合開始の約4時間半前、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パーク入り。球場には、前回侍ジャパンのメンバーとして世界一に輝いたラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）も姿を見せ、「日本が勝つことを願っている」とエールを送った。ベネズエラ戦前、侍ジャパンの試