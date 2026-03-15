今日15日の花粉の飛散量は、鹿児島や福岡で「多い」、広島や高知、金沢で「非常に多い」ランクとなるでしょう。大阪や名古屋、東京、仙台では一番多いランクの「極めて多い」飛散(1平方センチメートルあたり100個以上)となりそうです。マスクやメガネなどで万全の対策を。今日15日も花粉が大量飛散今日15日は、九州から関東、東北の太平洋側では日中は晴れて、春らしい暖かさの所が多いでしょう。花粉の飛散量は、鹿児島や福岡で「