２０２４年１２月に米国へ移住したお笑い芸人のゆりやんレトリィバァがＮＢＡを観戦したことを報告した。ゆりやんは１５日までに自身のインスタグラムを更新。バスケットボールの絵文字に「ＮＢＡ」とだけつづると、レイカーズのユニホーム姿で観戦する様子の動画を公開した。レイカーズ−ブルズ戦を観戦し、八村塁（レイカーズ）と河村勇輝（ブルズ）の日本人対決を堪能。観客席から撮ったと思われる２人の写真も添えた。こ