◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパン・佐藤輝明内野手（２７）が試合前練習で外野用グラブで右翼の守備に就いた。１３日に誕生日を迎えたばかりの虎の主砲は１次ラウンドで１２打数無安打だった不振の近藤に代わって先発起用の可能性が浮上。「（ベネズエラは）いい選手が集まっているが、僕たちも集まっている」と南米の強豪撃破に自信を見せていた。