女優・高畑充希が、第４９回日本アカデミー賞の授賞式のオフショットを披露した。１５日までに自身のインスタグラムを更新し「眩（まぶ）しい夜でした」と書き出す。映画「国宝」（李相日監督）に出演した高畑は優秀助演女優賞を受賞した。李相日監督との２ショットをアップ。「李監督とは『怒り』で出会って国宝に繋がり、作品賞の素晴らしい景色をみせていただきました。奥山監督とはカメラマンと被写体として出会って秒速