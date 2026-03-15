◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)女子シングルス準々決勝が14日に行われ、日本勢は張本美和選手と大藤沙月選手が4強入りを決めました。世界ランク8位の張本選手は、同15位の石洵瑶選手(中国)と対戦。第3ゲームを11-1と圧倒するなど力を見せ、ゲームカウント4-2で勝利しました。世界ランク13位の大藤選手は、同7位の陳熠選手(中国)相手にフルゲームの激闘を演じ4-3で勝利。初戦で同2位の王曼碰選手(中