堂本光一とHIKAKINが、きょう15日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（毎週日曜後9：00）にゲスト出演する。【番組カット】すでに雲行きが怪しい…堂本光一オープニングでセンター階段から登場した堂本は「さっそく落ちようかと思った」と、主演ミュージカルの代名詞“階段落ち”に絡めて笑いを誘い、スタジオは一気に和やかムードに。SixTONESにとっては大先輩の堂本。メンバーとの交流を聞かれると、「ジェシー