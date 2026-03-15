初めて九州の頂点に立った、向陽高校の女子バドミントン部。 目標とする全国ベスト4へ、ダブルエースがチームをけん引します。 軽快なフットワークから繰り出す強烈なスマッシュ。 大村市にある「向陽高校」女子バドミントン部は、1、2年生の10人で活動しています。 （藤原 菜桜 主将） 「1、2年生問わず、仲が良く何でも話し合える仲」 創部は1992年で、現在は週に6日練習に励んでいます。