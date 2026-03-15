39年ぶりとなるJR東日本の運賃値上げ。「物価高だから仕方ない」と諦めていませんか？ 実は、今回の値上げは単なる一過性のものではなく、今後も断続的に続く“運賃上昇ラッシュ”の始まりに過ぎません。なぜ、かつては盤石だったJRの経営構造が行き詰まり、私たち利用者に負担増がのしかかるのでしょうか？ 限界を迎えた鉄道ビジネスの残酷な現実と、この負の連鎖を食い止める「たった1つの方法」を提示します。（百年コンサルテ