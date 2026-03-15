プロ野球の開幕を約2週間後に控えた3月11日、元巨人のヘッドコーチである元木大介氏が自身のYouTubeチャンネルを更新。「開幕スタメン予想」を公開した。阿部慎之助監督がこれまで掲げてきた構想とは異なる点もあり、ファンの間で支持を集めている。【写真】「大丈夫かな…」ネットが衝撃を受けた元木大介の近影“聖域”なき開幕オーダー元木氏の予想スタメンは以下のとおり。1番（中）佐々木2番（遊）泉口3番（右）丸4番（一