＜大相撲三月場所＞◇七日目◇14日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】“本人に激似”と話題の化粧まわし十両土俵入りに登場した新十両力士の胸元を飾る、あまりに“本人そっくり”なイラストにファンの視線が釘付けとなった。赤を基調とした鮮やかな化粧まわしに描かれた“おっとり笑顔”のイラストに対し「こういうカラクリ人形ありそう」「再現度高すぎ」「似顔絵ワロタ」など驚きと爆笑の反響が寄せられた。注目を集めたの