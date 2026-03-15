WBCは侍ジャパンの活躍で大きな盛り上がりを見せているが、今大会はNetflixによる独占配信という新しい試みも話題となった。サブスク加入が視聴の条件となったことで、「国民的イベントが有料化した」という不満の声と「月額500円以下なら安い」という肯定的な反応の両方が聞こえてくる。テレビで無料視聴が当たり前だったスポーツ観戦は今後どのように変わっていくのだろうか。（フリーライター武藤弘樹）Netflixが150億円で放