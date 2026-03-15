◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)男子シングルス準々決勝が14日に行われ、日本勢は張本智和選手と松島輝空選手が準決勝進出を決めました。世界ランク5位の張本選手は、同7位の林繇儒選手(台湾)と対戦しました。互いにゲームを取り合い一進一退の攻防となりましたが、張本選手が第5&6ゲームを連取しゲームカウント4-2で勝利。準決勝へ駒を進めました。世界ランク8位の松島選手は、同1位の王楚欽選手(中国