【漫画】本編を読むネオンの光が煌めく欲望の街・歌舞伎町。多種多様な人々が入り乱れ、夜通し明かりが消えることのない街。ここで朝を迎えるとき、自分ならどんなものが食べたいだろうと考える。さまざまな選択肢が頭の中に思い浮かぶなか、漫画『29時の朝ごはん〜味噌汁屋あさげ〜』（佐倉イサミ/KADOKAWA）を読んだあとは、素朴で温かい味噌汁の温もりを欲している自分に気づく。物語の舞台となるのは、眠らない街と呼ば