IVEのリズが、抜群のスタイルと美貌でファンを釘付けにした。リズは最近、自身のインスタグラムに「女の悪魔」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】リズ、脇腹までガッツリ“ハイレグ”衣装公開された写真には、ウエストラインが大胆にカットアウトされたハイレグ衣装をまとったリズの姿が収められている。引き締まったボディラインを披露し、クールな雰囲気で魅了した。投稿を見たファンからは「世界一の美しさ