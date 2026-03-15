韓国チア界きっての“キュート派エース”として絶大な人気を誇るイ・ジュヒが、今シーズンの活動を終えた心境を語った。3月13日、イ・ジュヒは「25-26 大田正官庄レッドスパークスと共にできて幸せでした♡皆さんお疲れ様でした。次は必ずまた会いましょう」という温かいコメントと共に、数枚の写真を投稿した。【写真】反則級に可愛いイ・ジュヒ公開された写真の中の彼女は、所属するバレーボールチーム「大田正官庄レッドス