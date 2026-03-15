敏感肌ブランドOSAJI（オサジ）から、夏限定の「Ryo〈リョウ〉シリーズ」が2026年5月13日（水）より数量限定で発売されます。年々厳しさを増す日本の夏に向け、2026年版は“冷感”¹をさらに強化。蒸し暑い季節でも心地よく使えるよう、清涼成分カンフル²を新たに配合し、穏やかな涼感を追求しました。瀬戸内産レモンオイル*を使用した爽やかな香りとともに、暑い季節を快適に過ごすためのケアアイテムがラインナッ